நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித்திரியும் குரங்குகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
நெடுஞ்சாலையில் சுற்றித்திரியும் குரங்குகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:16 PM
சித்தாமூர்: அகரம் பகுதியில் மதுராந்தகம் –- வெண்ணாங்குப்பட்டு நெடுஞ்சாலையில், சுற்றித்திரியும் குரங்குகளால் அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த அகரம் பகுதியில் மதுராந்தகம் – வெண்ணாங்குப்பட்டு நெடுஞ்சாலை 37 கி.மீ.ல துாரம் கொண்டது. இந்த சாலை வழியாக சூணாம்பேடு, நுகும்பல், சித்தாமூர் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டு பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்த சாலையையொட்டி அமைந்துள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து ஏராளமான குரங்குகள் உணவு தேடி, குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு வருகின்றன. மேலும், அவ்வழியே செல்லும் சிலர் திண்பண்டங்கள், பழங்களை வீசி செல்வதால் தொடர்ந்து சாலையில் குரங்குகள் உலா வருகின்றன. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், சிரமப்படுகின்றனர்.
மேலும், அதிவேகமாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் குரங்கள் உலா வருவது தெரியாமல் அவற்றின் மீது மோதி கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன.
எனவே, வனத்துறையினர் சாலையில் உலா வரும் குரங்குகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.