சேறாக மாறிய சாலை: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

UPDATED : நவ 04, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
செய்யூர்: வெங்கடா நகர் பகுதியில் பெய்த மழையில், கான்கிரீட் சாலைகள் சேதமடைந்து மழைநீர் தேங்கி சேறாக மாறியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
பவுஞ்சூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வெங்கடா நகர் பகுதியில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இப்பகுதியில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் சாலை, சேதமடைந்து, ஆங்காங்கே பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது பெய்த பருவ மழையில், பள்ளங்களில் தண்ணீர் தே ங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கின்றன. மேலும், சாலை முழுதும் சே றாக மாறியுள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். நான்கு நாட்களாக சாலையில் தேங்கிய மழைநீர் அகற்றப்படாததால் கொசுத்தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், குடியிருப்பு மக்களும் இரவு நேரங்களில் துாக்கமின்றி சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து,
ஆகையால் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, கான்கிரீட் சாலை யில் தே ங்கியுள்ள மழை நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.