திருவடிசூலம் சாலை சேதம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
திருவடிசூலம் சாலை சேதம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
ADDED : ஆக 03, 2026 02:45 AM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செங்கல்பட்டு அருகே குண்ணவாக்கம் - திருவடிசூலம் சாலை சேதமடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் - செங்கல்பட்டு சாலையை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக, 3 கி.மீ., துாரம், குண்ணவாக்கம் - திருவடிசூலம் இணைப்பு சாலை உள்ளது.
இச்சாலையில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான இருசக்கர வாகனங்கள், தனியார் பேருந்துகள் சென்று வருகின்றன. குறிப்பாக, மகேந்திரா சிட்டி தொழிற்சாலைகளுக்கு, ஊழியர்கள் சென்று வருகின்றனர்.
இச்சாலையின் இருபுறமும் காப்புக்காடுகள் உள்ள பகுதியில் சாலை குறுகலாகவும், குண்டும் குழியுமாகவும் உள்ளது.
இதனால், எதிரெதிரே வரும் வாகனங்கள் செல்ல சிரமம் ஏற்படுகிறது. போக்குவரத்து நெரிசலால் அடிக்கடி சிறு விபத்துகளும் நிகழ்கின்றன.
மேலும், தெருவிளக்குகள் இல்லாததால், இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
இரவில் வெளிச்சமின்றி இருள் சூழ்ந்து இருக்கும்போது, மர்ம நபர்கள் வாகன ஓட்டிகளிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
எனவே, மோசமான நிலையில் உள்ள சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.