கோவளம் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
கோவளம் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 08:02 PM
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகளால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கேளம்பாக்கம் ஊராட்சி சென்னையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. கட்டுமான இடிபாடுகள் ஹோட்டல் உணவு கழிவுகள் மற்றும் வீடுகளில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகள் போன்றவை கேளம்பாக்கம் – கோவளம் செல்லும் சாலையில் கொட்டப்படுகின்றன. வெளிப்புற பகுதிகளில் இருந்து லாரிகள் மூலம் கொண்டு வரப்படும் குப்பை கழிவுகள் டன் கணக்கில் குவிந்து, குப்பை கிடங்காக மாறியுள்ளது.
இரவு நேரங்களில், பேரூராட்சி ஊழியர்கள் குப்பையை தீ வைத்து எரிப்பதால், துர்நாற்றம் வீசி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், அதை ஒட்டியுள்ள ஜோதி நகர், பரமன் தெருக்களில் வசிக்கும் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். அதே பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பும் அமைந்துள்ளது. மேய்ச்சலுக்காக சுற்றித்திரியும் கால்நடைகள், குப்பையை கிளறி சாலையில், வீசி செல்கின்றன. இதனால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலை யோரம் கொட்டப்படும் குப்பையை அகற்ற பே ரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.