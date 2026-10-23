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மறைமலை நகரில் பாதாள சாக்கடை பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
மறைமலை நகரில் பாதாள சாக்கடை பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
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மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலை நகரில் பாதாள சாக்கடை பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மறைமலைநகர் நகராட்சியில், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளுக்காகத் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் முறையாக மூடப்படவில்லை.
பேரமனூர், சட்டமங்கலம், விவேகானந்தர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மழையால் சாலைகள் சகதியாக மாறி, குழாய் பதிக்கப்பட்ட இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால் பள்ளி வாகனங்கள், சரக்கு வாகனங்கள் செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதுடன், சைக்கிளில் செல்லுபவர்களும் விழும் அபாயம் நிலவுகிறது.
எனவே, தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை முறையாக மூடி, சாலைகளைச் சீரமைக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.