/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கந்தசுவாமி கோவிலில் முகூர்த்த நாள் கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 07:47 PM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில், முகூர்த்த நாளான இன்று (அக்.,25) பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
சென்னை புறநகரான திருப்போரூரில் பிரசித்தி பெற்ற கந்தசுவாமி கோவில் உள்ளது. அறுபடை வீட்டிற்கு நிகரான இந்த கோவிலில் எந்திரமுருகன் வழிபாடும் நடைபெறுகிறது.
வார விடுமுறையுடன் முகூர்த்த நாளான நேற்று, பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. மேலும், கோவில் வளாகத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடந்தது.
மேலும், திருமண தம்பதியர் மற்றும் பக்தர்கள் சுவாமியை தரிசித்துச் சென்றனர்.