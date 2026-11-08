சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்பு மாமல்லை நகராட்சி எச்சரிக்கை
சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்பு மாமல்லை நகராட்சி எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 07, 2026 08:50 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:48 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் சட்டவிரோத குடிநீர் இணைப்புகளை துண்டிக்க உள்ளதாக, நகராட்சி நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
மாமல்லபுரம் நகராட்சிப்பகுதியில், மாமல்லபுரம், வெண்புருஷம், பூஞ்சேரி, பவழக்காரன்சத்திரம் மற்றும் தேவனேரி ஆகிய பகுதிகள், 15 வார்டுகளுடன் உள்ளது.
இப்பகுதியில் வீடுகள் மட்டுமின்றி, விடுதிகள், வர்த்தக கடைகள் ஆகியவை உள்ளன. பொதுமக்களுக்கு தெருக்குழாய்கள் மூலம், குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
மாத கட்டண அடிப்படையில், அனைத்து தரப்பினருக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது.
பெரும்பாலோர் நகராட்சி குடிநீர் இணைப்பை பெறாமல், சட்டவிரோதமாக குடிநீர் பயன்படுத்தி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஆய்வு செய்யவுள்ள நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் இணைப்பை பெற அவசியம் உள்ளவர்கள், உடனே இணைப்பை பெறவும் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து, நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா கூறியதாவது:
நகராட்சியில் 5,900 சொத்துவரி விதிப்புகள் உள்ளன. பெரும்பாலும் நகராட்சி குடிநீரே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் கட்டணம் செலுத்தும் குடிநீர் இணைப்புகள் 400 மட்டுமே உள்ளன. இதனால் நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. சட்டவிரோத குடிநீர் பயன்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்யவுள்ளோம்.
அவ்வாறு பயன்படுத்துவோர், ஒரு மாதத்திற்குள் முறையான இணைப்பு பெறவேண்டும். தவறுவோர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து, இணைப்பை துண்டிப்போம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.