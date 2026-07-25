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﻿ குடிநீர் முறையாக வழங்கக்கோரி நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

﻿ குடிநீர் முறையாக வழங்கக்கோரி நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:21 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:21 AM

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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு குண்டூர் பகுதியில், குடிநீர் வழங்க கோரி நகராட்சி அலுவலகத்தை பொது மக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

செங்கல்பட்டு நகராட்சி, குண்டூர் பகுதியில் 2,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களுக்கு பாலாற்று குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், குண்டூர் பகுதியில் இரு மாதங்களுக்கு முன், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிக்காக பள்ளம் தோண்டிய போது, குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டது.

இதனால், குடிநீர் குழாய்களில் கழிவுநீருடன் தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த குடிநீரை பருகும் மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

குடிநீர் குழாய் உடைப்பை சீரமைக்க வேண்டும் என, நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பொதுமக்கள் புகார் அளித்தனர். இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து, நகராட்சி அலுவலகத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டு அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தகவலறிந்து வந்த உதவி பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன், குடிநீர் சீராக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, தெரிவித்தார். இதையடுத்து, பொது மக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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