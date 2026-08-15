10 ஆண்டுகளாக துார்வாராத மூணாம் குளம்: நீர் தட்டுப்பாடு
10 ஆண்டுகளாக துார்வாராத மூணாம் குளம்: நீர் தட்டுப்பாடு
UPDATED : ஆக 13, 2026 03:23 AM
ADDED : ஆக 12, 2026 03:20 PM
கூவத்துார், ஆக. 13-
வடபட்டினம் ஊராட்சியில் உள்ள மூணாம் குளம் பத்து ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல், வறண்டு போனதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
வடபட்டினம் ஊராட்சி பழைய காலனி பகுதியில் மூணாம் குளம் உள்ளது. இப்பகுதியில் விவசாயமும், கால்நடை வளர்த்தல் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
இப்பகுதி மக்களின் நீராதாரமாக விளங்கும் மூணாம் குளம் பத்து ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் வறண்டு போனது. இதனால்
தண்ணீருக்காக, குளத்தை தேடி வரும் கால்நடைகள் நீரில்லாமல் தவித்து வருகிறது. பழைய காலனி பகுதியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
இங்குள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழா மற்றும் ஆடி மாத பால்குடம் நிகழ்வுகளுக்கும், அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்தல், இந்த குளத்தில் இருந்து பக்தர்கள் நீர் நிரப்பி செல்வது வழக்கம்.
குளத்தில் நீர இல்லாததால், மக்கள், ஒரு கிலோ மீட்டர் துாரம், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள முத்தலாம்மன் கோவில் குளத்திற்கு சென்று நீர் எடுத்து வருகின்றனர். அங்கும் நீரில்லாத காலங்களில், மூணாம் குளத்தில் டேங்கர் லாரிகளில் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி தேவையான அளவு, குளத்தில் நிரப்பி திருவிழாக்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த குளத்தை துார்வாரி ஆழப்படுத்தினால், மழைகாலத்தில் நீரை தேக்கி வைக்கலாம். அதன் மூலம் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதை தடுக்கலாம்.
எனவே, குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.