/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண உத்சவம் விமரிசை
ADDED : நவ 16, 2026 07:57 PM
அ நிறம் | அளவு
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் கந்தசஷ்டி விரதத்தை முன்னிட்டு, பல்வேறு முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண உத்சவம் நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.
மறைமலை நகரில் உள்ள செல்வ முத்துக்குமார சுவாமி கோவில், செங்கல்பட்டு செம்மலை வேல்முருகன் கோவில், வள்ளி – தெய்வானை சமேத கல்யாண சுப்ரமணியர், பொன்விளைந்த களத்துார் கிராமத்தில் உள்ள வள்ளிமலை வேலாயுதசாமி கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களில் திருக்கல்யாண உத்சவம் விமரிசையாக நேற்று நடந்தது.