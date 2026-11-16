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முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் விழா

முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் விழா

ADDED : நவ 15, 2026 09:40 PM

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ADDED : நவ 15, 2026 09:40 PM

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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் இன்று (நவ.,15) சூரசம்ஹாரம் விழா, விமரிசையாக நடந்தது.

மறைமலை நகர், அச்சிறுபாக்கம், செய்யூர், செங்கல்பட்டு, பெரும்பேர்கண்டிகை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள முருகன் கோவில்களில் காலை முதலே பக்தர்கள் திரண்டு சுவாமியை தரிசித்தனர். அன்று மாலை 6:00 மணிக்கு மஹா சூரசம்ஹாரம் நடைபெற்றது. இரவு 7:00 மணியளவில் யானை, மான், சிங்கம் முகத்துடன் வந்து சூரனை, முருகன் தனது வேலால் வதம் செய்தார். பிறகு, சூரனை மயிலாகவும், சேவலாகவும் மாற்றிக் கொண்டார். பின், மஹா தீபாரதனை நடந்தது.

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