கூடுதல் வழித்தடங்களில் புதிய பேருந்துகள் இயக்கம்

ADDED : நவ 06, 2026 12:14 AM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புதிய கூடுதல் வழித்தடங்களில் இயங்கும் பேருந்துகளை, அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், கொடியசைத்து நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில், புதிய பேருந்து மற்றும் கூடுதல் வழித்தடங்களில் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதை தொடர்ந்து, மதுராந்தகம் போக்குவரத்து பணிமனை வாயிலாக சிறுபேர்பாண்டி- – மதுராந்தகம், வேப்பங்கரனை-, திண்டிவனம் – மதுராந்தகம், - உத்திரமேரூர் – மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட எட்டு நகரப் பேருந்துகள் இந்த வழித்தடங்களில் புதிய பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
அதேபோல், தொழுப்பேடு - – தாம்பரம் புறநகர் அரசு பேருந்து இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதுராந்தகம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, கூடுதல் வழித்தட பேருந்துகளை அமைச்சர்கள் தமிழன் பார்த்திபன், சரத்குமார் ஆகியோர் நேற்று தொடங்கி வைத்தனர்.