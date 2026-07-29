/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ செய்தி எதிரொலி: பாழடைந்த கடைகள் மூடல்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
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மாமல்லபுரம்: நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக மாமல்லபுரத்தில், நகராட்சியின் பாழடைந்த கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த கடைகள் மூடப்படட்டன. மாமல்லபுரத்தில், நகராட்சிக்கு சொந்தமான வணிக வளாகத்துடன் கூடிய விடுதி கட்டடம், கோவளம் சாலையில் உள்ளது. கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டடப்பட்ட இக்கட்டடத்தில், சுவர் விரிசலடைந்தும், கான்கிரீட் பூச்சுகள் பெயர்ந்தும், சுவரில் செடிகள் வளர்ந்தும் சீரழிந்தது.
விடுதியை மட்டும் பயன்படுத்தாமல் தவிர்த்து, கடைகள் தொடர்ந்து இயங்கின. கட்டடம் இடியும் அபாயம் குறித்து, நம் நாளிதழில் கடந்த மாதம் செய்தி வெளியானது. அதைதொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாகம், கடைக்காரர்களை அறிவுறுத்திய நிலையில், அவர்கள் வெளியேறி தற்போது கடைகள் மூடப்பட்டன.