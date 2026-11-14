செய்தி எதிரொலி: ஏரியில் கொட்டப்பட்ட இறைச்சி கழிவுகள் அகற்றம்
செய்தி எதிரொலி: ஏரியில் கொட்டப்பட்ட இறைச்சி கழிவுகள் அகற்றம்
PUBLISHED ON : நவ 14, 2026 08:45 PM
திருப்போரூர்: நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலி காரணமாக, விரால்பாக்கம் ஏரியில், கொட்டப்பட்ட இறைச்சி கழிவுகள் இன்று (நவ.,14) அகற்றப்பட்டன.
திருப்போரூர் - செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையோரம், 50 ஏக்கர் பரப்பில் விரால்பாக்கம் கிராமம் ஏரி உள்ளது. இதன் மூலம், 50 ஏக்கர் பரப்பில் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது.
இந்த ஏரி அருகே குடியிருப்பு பகுதிகள், மதுபான கடை மற்றும் இறைச்சி கடைகள் அதிகளவில் உள்ளன. விரல்பாக்கம் ஏரி பகுதியில், இரவு நேரங்களில், இறைச்சி கழிவுகளை வியாபாரிகள் கொட்டி சென்றனர். இதனால், ஏரி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏரியில் கழிவுகள் அதிகம் கலப்பதால் மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் நான்கு நாட்களுக்கு முன் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து திருப்போரூர் பேரூராட்சி ஊழியர்கள் ஏரியில் கொட்டப்பட்ட இறைச்சி குப்பை கழிவுகளை இன்று அகற்றினர்.