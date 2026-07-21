விவசாய நிலத்தை மறைத்து சுற்றுச்சுவர்: மக்கள் எதிர்ப்பு
விவசாய நிலத்தை மறைத்து சுற்றுச்சுவர்: மக்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:05 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
திருப்போரூர்:தண்டலம் ஊராட்சியில் விவசாய நிலத்தை மறைத்து, வீட்டு மனைகட்டுவோர் சுற்றுச்சுவர் அமைப்பதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்போரூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட தண்டலம் ஊராட்சியில் 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்கு, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, புதிய மனை பிரிவு, தொழில் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் வருகை காரணமாக பெருமளவில் விவசாயம் குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இப்பகுதியில், தனியார் மனை பிரிவினர் விவசாய நிலத்திற்கு செல்லும் வழியை மறைத்து சுற்றுச்சுவர் அமைத்து வருகின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள அப்பகுதி மக்கள் செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பனிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தனியார் மனை பிரிவு நிறுவனத்தினர் விவசாய நிலத்திற்கு செல்லும் வழியை மறைத்து சுற்றுச்சுவர் அமைத்து மனை பிரிவுகளாக மாற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, நிலத்திற்கு டிராக்டர் மற்றும் அறுவடை இயந்திரம் செல்ல முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. மேலும், நீர் பாசன வசதிக்கான வழி தடைபட்டுள்ளது. இதனால், விவசாய பணிகள் பாதிக்கும் சூழல் உருவாகும். எனவே, விவசாயத்திற்கு முறையான வழி அமைத்த பிறகு, மனை பிரிவுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.