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கோவில் சுற்றுச்சுவரில் விளம்பரம் அழிப்பு

கோவில் சுற்றுச்சுவரில் விளம்பரம் அழிப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:38 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:38 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM

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திருக்கழுக்குன்றம்: நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியால் திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் சுற்றுச்சுவரில் இடம்பெற்றிருந்த, அரசியல் கட்சி விளம்பரம் நேற்று அழிக்கப்பட்டது. திருக்கழுக்குன்றத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வகிக்கிறது. பக்தர்கள் கோவில் அடிவாரத்தில் இருந்து, மலைக்கோவில் சென்று வழிபடுகின்றனர். அப்பகுதி வழியாக கிரிவலம் செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், கோவில் அடிவார பகுதி சுற்றுச்சுவரில், தொடர்ந்து அரசியல் கட்சியினர் விளம்பரங்கள் இடம்பெற்று, பக்தர்கள் அதிருப்தியடைந்தனர்.

இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து கோவில் நிர்வாகத்தினர், நே ற்று மாலை வெள்ளை பெயின் அடித்து அரசியல் விளம்பரங்களை அழித்தனர்.

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