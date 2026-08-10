தாங்கல் ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஆக 09, 2026 04:30 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
செங்கல்பட்டு:புல்லேரி ஊராட்சியில் உள்ள தாங்கல் ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றியத்தில் புல்லேரி ஊராட்சியில் தாங்கல் ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, திருக்கழுக்குன்றம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம், விவசாயிகள் கடந்தாண்டு மனு அளித்தனர்.
அதன்பின், குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் 9 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கடந்தாண்டு ஏரிக்கரை பலப்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால், ஏரி பல ஆண்டுகளாக துார்வரப்படாமல் உள்ளது. இதனால், ஏரியில் நீரின்ற வறண்டு போகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தாங்கள் ஏரி துார்வாரி ஆழப்படுத்தினால், நிலத்தடிநீர் மட்டம் உயரும். இதனால், விவசாய கிணறுகள், குடிநீர் கிணறுகளில் நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும். எனவே, தாங்கல் ஏரியை ஆழப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.