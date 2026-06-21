வண்டலுார் தாலுகா நீதிமன்றம் கட்டுமான பணி தொடக்கம்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:24 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM
கூடுவாஞ்சேரி:வண்டலுார் தாலுகா, புதிய நீதிமன்றத்திற்கான கட்டுமான பணியை செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைமை நீதிபதி சந்திரசேகர், தொடக்கி வைத்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம், 2019ல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. அப்போது வண்டலுார் தாலுகாவும் புதிதாக உதயமானது.
அதை தொடர்ந்து வண்டலுார் தாலுகாவில் தனி நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என, வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதையடுத்து, நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன.
இந்நிலையில், வண்டலுார் அடுத்த, கூடுவாஞ்சேரியில் பழைய சார் பதிவாளர் அலுவலகம் எதிரே 27 லட்சம் ரூபாயில், தாலுகா நீதிமன்றம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, வண்டலூர் தாலுகா நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கான கட்டுமான பணியை செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைமை நீதிபதி சந்திரசேகர் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் கூடுவாஞ்சேரி உதவி போலீஸ் கமிஷனர் சேகர் பாபு, கூடுவாஞ்சேரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் கோவிந்தராஜ், கன்னியப்பன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.