கோவில் குளத்தை சீரமைக்க நிதியில்லை அதிகாரியின் பதிலால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி
கோவில் குளத்தை சீரமைக்க நிதியில்லை அதிகாரியின் பதிலால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 01, 2026 12:02 AM
சென்னை: பிரசித்தி பெற்ற வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் குளத்தை சீரமைக்க, போதிய நிதியில்லை என, கோவில் செயல் அலுவலர் அளித்துள்ள பதில், பக்தர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திஉள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தை அடுத்த கடப்பேரியில் உள்ள, வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் குளத்தின் திருப்பணிகள் உரிய காலத்தில் தொடங்கப் படாதது குறித்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த நரேஷ்குமார் என்பவர், இரு மாதங்களுக்கு முன் முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்தார்.
இதன் அடிப்படையில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் காஞ்சிபுரம் மண்டல இணை ஆணையருக்கு, கடப்பேரி வெண்காட்டீஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலர் செல்வகுமார் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார்.
அந்த அறிக்கையில், ‘கோவிலில் போதிய நிதி வசதி இல்லாததால், குளத்தை சீரமைக்க, அறநிலையத்துறை ஆணையரிடம் நிதி கோரப்பட்டு உள்ளது.
‘நிதி கிடைத்ததும் குளத்தின் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்’ என, தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது, பக்தர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திஉள்ளது.
கோவில் திருப்பணிக்கான நிதி எப்போது கிடைக்கும்; குளம் எப்போது சீரமைக்கப்படும்; 15 ஆண்டுகளாக நடைபெறாத பங்குனி உத்திர தெப்ப உத்சவம் எப்போது நடத்தப்படும் என, பக்தர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.