மழை பாதிப்புகளுக்கு புகார் எண் அறிவிப்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் நகராட்சியில் கனமழை பாதிப்புகள் குறித்து, பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்க மொபைல் போன் எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாமல்லபுரம் நகராட்சியில் மாமல்லபுரம், வெண்புருஷம், பூஞ்சேரி, பவழக்காரன் சத்திரம் மற்றும் தேவனேரி ஆகியபகுதிகளுடன் 15 வார்டுகள் உள்ளன.
வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கிய நிலையில், கிழக்கு ராஜவீதி, திருக்கழுக்குன்றம் சாலை, கோவளம் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மழைநீர் தேங்கி, பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
இந்நிலையில், நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், மழைநீரை அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதையடுத்து மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா நேற்று, பார்வையிட்டார்.
அதன்பின், நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா கூறியதாவது:
மழை பாதிப்புகள், குடிநீர் வினியோக தடை, பாதாள சாக்கடை அடைப்பு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் குறித்து பொதுமக்கள் நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு 24 மணி நேரமும் செயல்படும் புகார் மையத்திற்கு
தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
புகார் அளிக்க விரும்புவோர் 96001 – 15811 என்ற மொபைல் போன் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.