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ADDED : அக் 22, 2026 11:14 PM
கல்பாக்கம்: கல்பாக்கத்தில், ‘பாவினி’ அணுமின் நிலைய நிறுவன தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது.
கல்பாக்கத்தில், அணுசக்தி துறையின் கட்டுப்பாட்டில் அணுசக்தி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதில் பாவினி எனும் பாரதீய நபிக்ய வித்யூத் நிகாம் லிமிடெட் என்ற நிறுவனமும் ஒன்று.
இந்நிறுவனம், 500 மெ.வா., மின்திறனில், பி.எப்.பி.ஆர்., எனும் முன்மாதிரி வேக ஈனுலை அமைத்துள்ளது. மின் உற்பத்தியை துவக்குவதற்கான அணுப்பிளவு முதல் நிலையை, கடந்த ஏப்., 7ம் தேதி அடைந்தது. மின் உற்பத்தியை விரைவில் துவக்க உள்ளது.
பாவினி நிறுவனம், கடந்த 2003 அக்., 22ம் தேதி துவக்கப்பட்டது. இந்நாளான நேற்று, நிறுவன தினம், கல்பாக்கத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.
நிறுவன தலைவர் – நிர்வாக இயக்குனர் சுரேஷ்பாபு, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவ பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் – 'பாவினி' நிறுவன இயக்குனர் சுதா சேஷையன், இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மைய இயக்குனர் ஸ்ரீகுமார், சென்னை அணுமின் நிலைய இயக்குனர் செல்வகுமரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.