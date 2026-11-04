/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கலெக்டர் அலுவலகத்தில் செவிலியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 03, 2026 04:40 PM
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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், எட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி செவிலியர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள துணை,ஆரம்ப மருத்துவ நிலையங்களில் 300க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்கள் நேற்று காலை செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் எட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். இடைநிலை மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு சமூக சுகாதார அலுவலர் என பெயர் மாற்றுவதை கைவிட வேண்டும். பணிச்சுமைக்கு ஏற்ப உரிய பதவி உயர்வு அளிக்க வேண்டும் என, அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.