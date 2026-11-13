கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம்

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:22 PM
செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கம் நவ., 18, 19 ஆகி இரு நாட்கள் நடத்தப்படும்’ என, கலெ க்டர் வீரப்பன் தெரிவித்தார்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செ ய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
அரசு அலுவலகங்களில் ஆட்சிமொழி திட்ட செயலாக்கம் விரைவாகவும், முழுமையாகவும் நடைபெற, ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கம் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் தமிழகம் முழுதும் நடத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2026- -– 27ம் ஆண்டிற்கான ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம், நவ., 18, 19 ஆகிய இரண்டு நாட்கள், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை நடைபறெ உள்ளது.
இதில் பங்கேற்கும் மொழி ஆர்வலர்களுக்கு தேநீர், மதிய உணவு, குறிப்பேடு மற்றும் எழுதுகோல் வழங்கப்படும்.
தமிழ் மீது பற்றுள்ள அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும்.
பயிலரங்கத்தின் வாயிலாக ஆட்சிமொழித் திட்ட அரசாணைகள் மற்றும் பட்டறிவு குறித்து எடுத்துரைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.