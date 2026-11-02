கிராம சபை கூட்டங்களில் அலுவலர்கள் ‘ஆப்சென்ட்’ பொது மக்கள் அதிருப்தி
கிராம சபை கூட்டங்களில் அலுவலர்கள் ‘ஆப்சென்ட்’ பொது மக்கள் அதிருப்தி
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
செங்கல்பட்டு: உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், இன்று (நவ.,1) நடந்த கிராம சபை கூட்டங்களில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறை வேற்றப்பட்டன.
தமிழகம் முழுதும் நவம்பர், 1ம் தேதி, ‘உள்ளாட்சி தினம்’ கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள 50 ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டம் இன்று நடந்தது.
கரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன், திருப்போரூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், பொது நிதி செலவினம், ஊராட்சி தணிக்கை, டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கை, வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.
அப்போது, பூயிலுப்பை கிராமத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அமைத்தல், குப்பை தொட்டி அமைத்தல், முக்கிய பகுதிகளில் ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா அமைத்தல், அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் வீடுகட்டி வசிப்பவர்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்குதல உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை மக்கள் முன்வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, வேளாண் துறை சார்பில், இரண்டு விவசாயிகளுக்கு இடு பொருட்களை கலெக்டர் வீரப்பன் வழங்கினார்.
கூட்டத்தில் கலெக்டர் வீரப்பன் பேசியதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இன்று அனைத்து ஊராட்சிகளிலும், கிராம சபை கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் வைக்கும் கோரிக்கைகள் மீது தொடர்புடைய துறை அலுவலர்கள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அலுவலர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் கரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் குடிநீர் கிணறு கூடுதலாக அமைத்தல், மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்தல், செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையில் வேகத்தடை அமைத்தல், நிழற்குடை அமைத்தல், இலவச வீட்டுமனை பட்டா வேண்டுதல், விளையாட்டு மைதானம் அமைத்து தருதல், அரசு அலுவலகக் கட்டடங்களை கட்டித் தருதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக, துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் விரிவாக ஆய்வு மேற்கொண்டு, அனைத்து கோரிக்கைகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இக்கூட்டத்தில், உதவி இயக்குநர் விக்னேஷ், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் செல்வபாண்டியன், திருப்போரூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் வெங்கட்ராகவன், மோகனா, திருப்போரூர் தாசில்தார் வெங்கட்ரமணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அலுவலர்கள் ‘ஆப்சென்ட்’
கடலுார் ஊராட்சியில் காலை 11:00 மணிக்கு கிராம சபை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில், 50க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்க காத்திருந்தனர். ஆனால், அரசு அலுவலர்கள் யாரும் வராததால், ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
ஊராட்சி செயலர் இந்திரா மட்டுமே பங்கேற்று மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளித்தார்.
35 தீர்மானங்கள்
வண்டலுாரில், நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், கால்வாய் துார்வாருதல், சாலை மேம்பாடு, ஏரி கரையில் குப்பை கொட்டி அட்டூழியம், த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., தியாகராஜனின் பாராமுகம், குடிநீர் பிரச்னை, தெரு நாய் தொல்லை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு, 35 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.