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பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அரசு ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 13, 2026 09:27 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:58 PM
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செங்கல்பட்டு: பழைய ஒய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி,செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் நேற்று, ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் வட்டக்கிளை சார்பில், பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட தலைவர் லோகநாதன் தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 50க்கும் மே ற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, ‘அரசு அளிதத வாக்குறுதின் படி, ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான விதிமுறைகளை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும். பழைய ஓய்வூத்திட்டத்திற்கான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும். காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்’ உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றகோரி வலியுறுத்தினர்.