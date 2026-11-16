'ஒரே பல்லவி!' முதல்வரிடம் தெரிவித்து புதிய பஸ் நிலையம் திறக்கப்படும்: அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் 9 மாதங்களாக கடும் நெரிசல்
'ஒரே பல்லவி!' முதல்வரிடம் தெரிவித்து புதிய பஸ் நிலையம் திறக்கப்படும்: அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் 9 மாதங்களாக கடும் நெரிசல்
UPDATED : நவ 15, 2026 11:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:02 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மலையடி வேண்பாக்கத்தில், 130 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஒன்பது மாதங்களாகியும் புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்படாததால், செங்கல்பட்டு நகரில் வாகன நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது. முதல்வரிடம் தெரிவித்து, பேருந்து நிலையம் விரைவில் திறக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் ஒரே பல்லவியை மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதாக, பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு நகரில், பழைய பேருந்து நிலையம் முதல் ராட்டிணங்கிணறு வரை, விழா காலங்கள் மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களில், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால், மருத்துவ அவசரத்திற்கு கூட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
நெரிசலை தவிர்க்க, புதிய பேருந்து நிலையம் மற்றும் அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனை ஆகியவற்றை நகருக்கு வெளியே அமைக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர், அரசிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அதை தொடர்ந்து, செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆலப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மலையடி வேண்பாக்கம் கிராமத்தில், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு சொந்தமான 9.95 ஏக்கரில், புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க அரசு முடிவெடுத்தது.
இப்பணிகளை, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக்குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,விடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து செங்கல்பட்டில் புறநகர் பேருந்து நிலையம் அமைக்க, 130 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, 2023, நவ., மாதம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பணிகள் நடந்து வந்தன.
பேருந்து நிலையம், போக்குவரத்து கழக பணிமனை உள்ளிட்ட பணிகளும், கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில் சட்டசபை தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு காரணமாக, திறப்பு விழா தேதி அறிவிக்கப்படாமல் தள்ளிவைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்களாகியும் புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்படாமல் முடங்கியுள்ளது.
செங்கல்பட்டிற்கு ஆய்வுக்கு வரும் அமைச்சர்களிடம் கேட்கும் போது முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற, ஒரே பதிலை கூறி வருகின்றனர்.
தவிர, தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை காலங்களில், சென்னை - திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனால், செங்கல்பட்டு நகரில் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும், நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அரசு சார்பில் அமைக்கப்படுகிறது. அவை நிறந்தர தீர்வாக அமைவதில்லை. எனவே, முதல்வர் விஜய் தனிக்கவனம் செலுத்தி புதிய புறநகர் பேருந்து நிலை யத்தை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
பேருந்து நிலையத்தில் என்னென்ன வசதிகள்?
புதிய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில், ஒரே நேரத்தில் 49 பேருந்துகள் நிற்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இங்கு 33 கடைகள் , உணவங்கள், முதலுதவி சிகிச்சை மையம், தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை, பயணிய ஒய்வறை, நடத்துநர், ஓட்டுநர்களுக்கான தனித்தனி ஒய்வறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், பல்பொருள் அங்காடி, பயணியர் காத்திருக்கும் காத்திருக்கும் அறை. கழிப்பறைகள், நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள், உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் நிறுத்துவதற்கான வாகன நிறுத்தம் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனை தனியாக கட்டப்பட்டுள்ளது. தினமும் ஒரு லட்சம் பயணியர் வந்து செல்லும் வகையில், பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
பேட்டி
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகங்களுக்கு வரும் பொது மக்கள் நகர பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையம் வந்து அங்கிருந்து மாற்று பேருந்து, ஷேர் ஆட்டோக்களில் வந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டால் நேரடியாக இந்த அலுவலகங்களுக்கு வந்து செல்ல வசதியாக இருக்கம்.
மேலும், மக்கள் வரிப்பணத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் ஒன்பது மாதங்களாக காட்சி பொருளாக உள்ளது. முதல்வர் உடனடியாக இதனை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆர். சுகுமாரன்,
சமூக ஆர்வலர்
சிங்கபெருமாள் கோவில்.