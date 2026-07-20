ஆக்கிரமிப்பை மீட்க கோரி வெண்புருஷம் மக்கள் மனு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:43 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
செங்கல்பட்டு:வெண்புருஷம் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தை தனிநபர் ஆக்கிரமித்துள்ளதை மீட்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் கலெ க்டர் வீரப்பனிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவல வளாகத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 674 மனுக்கள் வரப்பெற்றன. இந்த மனுக்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
அதை தொடர்ந்து குளம் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக வெண்புருஷம் கிராம மக்கள், கலெக்டர் வீரப்பனிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மாமல்லபுரம் அடுத்த, வெண்புருஷம் கிராமத்தில் ஆழ்வார் குட்டை நீர் நிலை அரசு புறம்போக்கு ஆகும். இந்த குளத்தில் கால்நடைகள் தண்ணீர் குடித்து வருகிறது. குளத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், சென்னையைச் சேர்ந் நபர் ஒருவர் ஆக்கிரமித்து வீட்டுமனை கட்ட முயற்சித்து வருகிறார். எனவே, ஆக்கிரமிப்புக்களை மீட்க வருவாய் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு. அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவின் மீது விசாரணை செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க, திருக்கழுக்குன்றம் தாசில்தாருக்கு, கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.