/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ரூ.83 லட்சத்தில் புதிய கட்டடங்கள் திறப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 07:24 PM
ADDED : அக் 11, 2026 07:16 PM
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வண்டலூர்: மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சியில் 83 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கட்டி முடிக்கப்பட்ட ரேஷன் கடைகள் மற்றும் துணை மருத்துவ நிலையம் நேற்று திறக்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், மண்ணிவாக்கம் ஊராட்சியில், 15,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக ஊரக வளர்ச்சி துறை சார்பில், 27.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், இரண்டு நியாய விலை கடைகள், 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காரிய மேடை, 45.57 லட்சம் மதிப்பீட்டில் துணை சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்டவை கட்டப்பட்டன.
கட்டுமான பணிகள் முடிந்த நிலையில், ஊராட்சி தலைவர் கெஜலட்சுமி, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு நேற்று திறந்து வைத்தார்.