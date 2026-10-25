தொழிற்சாலையில் விபத்து ஆபரேட்டர் பலி

ADDED : அக் 24, 2026 04:56 PM
செங்கல்பட்டு: மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டியில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில், ஆபரேட்டர் விஜயகுமார், 48 என்பவர் இரும்பு கம்பி குத்தி உயிரிழந்தார்.
திருவள்ளுவர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி அடுத்த கரையாஞ்சாவடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜயகுமார், 48. இவர், செங்கல்பட்டு அடுத்த
மகேந்திரா வேர்ல்டு சிட்டியில் உள்ள டி.வி.எஸ்., தொழிற்சாலையில் ஆப்பரேட்டராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
நேற்று (அக்.,23) வழக்கம் போல், இயந்திரத்தில் இரும்பு கம்பியை பொருத்தி வேலை பார்த்தபோது, உயரழுத்தம் காரணமாக கம்பி உடைந்து விஜயகுமார் மார்பில் குத்தியது.
இதில் படுகாயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தோர் மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனையில், விஜயகுமார் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.