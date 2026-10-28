அதிக பாரம் ஏற்றி சென்ற லாரிக்கு ரூ.71,000 அபராதம்

UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
செய்யூர்: பவுஞ்சூரில் விதிமீறலில் ஈடுபட்ட லாரியை மடக்கி பிடித்த வட்டார போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள், 71 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.
பவுஞ்சூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான கல் குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
கல் குவாரிகளில் இருந்து மணல், ஜல்லி ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் விதிகளை மீறி அதிக பாரம் ஏற்றி செல்வதாக புகார் எழுந்தது.
அதன் படி, பெரிய வெளிக்காடு பகுதியில் செயல்படும் தனியார் கல் குவாரியில் இருந்து அதிக பாரம் ஏற்றிச்சென்ற லாரியை மதுராந்தகம் ஆர்.டி.ஓ.,நரேந்திரன் மடக்கி பிடித்து மதுராந்தகம் வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளிடம் நேற்று ஒப்படைத்தார்.
வாகனத்தை தணிக்கை செய்த அதிகாரிகள் அதிக பாரம் ஏற்றி செல்வது மற்றும் உரிய ஆவணமின்றி இருப்பது தெரியவந்தது.
அதை தொடர்ந்து ஐந்து விதிமீறல்களை கண்டறிந்து 71 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர்.