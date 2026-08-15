/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ படவேட்டம்மன் கோவில் மண்டலாபிஷேகம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
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மாமல்லபுரம்: வடநெம்மேலி, படவேட்டம்மன் கோவில் மண்டலாபிஷேக விழா நடந்தது. மாமல்லபுரம் அடுத்த, வடநெம்மேலி பகுதியில், 150 ஆண்டுகள் பழமையான படவேட்டம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவில் மஹாகும்பாபிஷேகம், கடந்த ஜூன் 4ம் தேதி நடந்தது. 48 நாட்களாக நடந்து வந்த மண்டலாபிஷேகம் நேற்றுடன் நிறை வடைந்தது. இதை முன்னிட்டு, பக்தர்கள் செல்லியம்மன் கோவிலில் இருந்து, பால்குடங்களுடன் உலா சென்று, படவேட்டம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டனர். நாளை 49ம் ஆண்டு கூழ்வார்க்கும் உத்சவம் நடக்கிறது.
அதேபோல், கூவத்துார் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில், ஆடிப்பூர உத்சவத்தை முன்னிட்டு
வளையல் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.