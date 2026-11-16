போலீசார் தாக்கியதால் பெயின்டர் தீக்குளிப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
செங்கல்பட்டு: வல்லம் கிராமத்தில் மதுக்கடைக்கு சென்ற போது, போலீசார் தாக்கியதால் பாலாஜி, 36 என்ற நபர் தீக்குளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
செங்கல்பட்டு அடுத்த வல்லம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி; பெயின்டர். இவர் நே ற்று முன்தினம் இரவு, செங்கல்பட்டு நகர பகுதியில் உள்ள மதுக்கடைக்கு மது வாங்க சென்றார்.
அப்போது கடையில் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டதால், செங்கல்பட்டு நகர போலீாசார் கூட்டத்தை ஒழுங்கு படுத்த சென்றனர்.
அப்போது போலீசாரிடம் கூட்ட நெரிசலை குறைக்க கூடுதலாக, கவுன்டர் திறக்க வேண்டும் என கூறி, பாலாஜி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். பொறுமை இழந்த போலீசார் பாலாஜியை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், ஆத்திரமடைந்த பாலாஜி, பைக்கில் இருந்து பெட்ரோல் பிடித்து தன் மீது ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டார்.
அங்கிருந்தவர்கள் பாலாஜியை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். உடலில் 20 சதவீதம் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.