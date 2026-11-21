/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வேதமலை அடிவார சன்னிதிகள் புனரமைக்க பாலாலயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவில், வேதமலை அடிவார சுவாமியர் சன்னிதிகளை புனரமைக்க, இன்று (நவ.,20) பாலாலயம் நடந்தது.
திருக்கழுக்குன்றத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவில் அமைந்திருக்கும் வேதமலைக்குன்றின், அடிவாரத்தில் விநாயகர், அய்யப்பன் கோவிலின் சன்னிதிகள் மற்றும் நுழைவாயில் அலங்கார வளைவு அமைந்துள்ளன.
இவற்றை உபயதாரர் மூலம் புனரமைக்க, கோவில் நிர்வாகம் முடிவெடுத்தது. அதன்படி, விநாயகர், அய்யப்பன் சன்னிதிகளில் நே ற்று காலை பாலாலயம் நடத்தப்பட்டது.
இந்த கோவில் சன்னிதிகள் 2.30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புனரமைக்கப்பட்டு, மூன்று மாதஙளில் பணிகள் முடிக்கப்படும் என, கோவில் பொறுப்பு செயல் அலுவலர் செல்வகுமார் தெரிவித்தார்.