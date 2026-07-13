தொடரும் தண்ணீர் திருட்டால் பள்ளம்பாக்கம் மக்கள் அவதி
தொடரும் தண்ணீர் திருட்டால் பள்ளம்பாக்கம் மக்கள் அவதி
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:51 PM
செய்யூர்:பள்ளம்பாக்கம் கிராமத்தில் தொடரும் தண்ணீர் திருட்டால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த கொளத்துார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பள்ளம்பாக்கம் கிராமத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
கொளத்துார், செல்லியம்மன்கோவில் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து பள்ளம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள மூன்று மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் நீரேற்றப்பட்டு, குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மூன்று மாதங்களாக பள்ளம்பாக்கம் பகுதியில் குறைந்த நேரம் மட்டுமே தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் குறைந்தது இரண்டு மணி நேரம் தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், கடந்த மூன்று மாதங்களாக இந்த நிலை மாறியுள்ளது. காலை நேரத்தில் தண்ணீர் வந்தால் மாலை நேரத்தில் வினியோகிப்பது இல்லை. இதனால், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் மற்றும் பணிக்கு செல்வோர் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு தண்ணீர் ஏற்றப்படும் குழாயில், தனி நபர்கள் தண்ணீர் திருட்டில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டால், கண்டுகொள்வது இல்லை. தண்ணீர் திருட்டு தொடர்ந்து நடப்பதால், மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்,
எனவே துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் தண்ணீர் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.