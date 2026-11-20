சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற பெற்றோர் கோரிக்கை
சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற பெற்றோர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 19, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:10 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள சேதமடைந்த பழைய கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, மாணவ – மாணவியரின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
காட்டாங்கொளத்தூர், சிங்கபெருமாள் கோவில் ஊராட்சியில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இதில், 650க்கும் மேற்பட்ட மாணவ –- மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர்.
இப்பள்ளி வளாகத்தில், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இயற்பியல், வேதியியல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் எதிரே உள்ள இரண்டு வகுப்பறைகள் சேதமடைந்துள்ளது. மேலும், கூரையில் இருந்து கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது.
இதுகுறித்து, மாணவ –- மாணவியரின் பெற்றோர் கூறியதாவது:
பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள சேதமடைந்த கட்டடங்கள் இடிந்து விழுந்தால், அசம்பாவிதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், விஷ ஜந்துக்களின் புகலிடமாக பள்ளி கட்டடங்கள் மாறி வருகின்றன. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
சிங்கபெருமாள் கோவில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள இரண்டு கட்டங்களை ஆய்வு செய்தோம். அதில், இரண்டு கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சேதமடைந்த கட்டங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், கட்டத்தின் சுவர்களில், ‘யாரும் கட்டடத்தின் அருகில் செல்லக்கூடாது’ என, சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டுள்ளது. விரைவில் கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.