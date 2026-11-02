அங்கன்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க பெற்றோர் கோரிக்கை
அங்கன்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க பெற்றோர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
உத்தமநல்லுாரில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என, குழந்தைகளின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியம், திருமுக்காடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட உத்தமநல்லுார் கிராமத்தில் அங்கன்வாடி மையம் உள்ளது. இங்கு, 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த அங்கன்வாடி மையத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்காமல், குச்சிகளை வைத்து வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதை சுற்றி கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்துள்ளதால், பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகளால், குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. தவிர, கால்நடை கள் நடமாட்டத்தால், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, அங்கன்வாடி மையத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.