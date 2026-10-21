வடிகால்வாய் வசதி அமைக்க பூங்கா நகர் மக்கள் வலியுறுத்தல்
வடிகால்வாய் வசதி அமைக்க பூங்கா நகர் மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 21, 2026 04:36 PM
சித்தாமூர்: சோத்துப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூங்கா நகர் பகுதியில், தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி, வடிகால்வாய் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த சோத்துப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூங்கா நகர் பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்வாய் வசதி இல்லாததால், மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் வெளியேற வழியின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தெருக்களில் தண்ணீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளது. மேலும், கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து அப்பகுதி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். இதனால், அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரவு நேரங்களில் அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறுகின்றனர். எனவே, துறை சார்ந்தஅதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பூங்கா நகர்ப குதியில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றி, வடிகால்வாய் வசதி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறத்தி வருகின்றனர்.