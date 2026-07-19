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﻿ கோவிலில் வாகனங்கள்நிறுத்த கட்டணம் நிர்ணயம்

﻿ கோவிலில் வாகனங்கள்நிறுத்த கட்டணம் நிர்ணயம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:09 AM

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செங்கல்பட்டு: மணப்பாக்கம் கன்னியம்மன் கோவிலில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு, கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு அடுத்த, மணப்பாக்கம் கிராமத்தில், பாலாற்றங்கரை அருகே புகழ்பெற்ற கன்னியம்மன் கோவில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும், வாகனங்கள் மற்றும் கடைகளுக்கு வரி வசூல் செய்ய ஏலம் விடுவது வழக்கம்.

அதன்படி ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், இந்த ஆண்டிற்கான ஏலம் இம்மாதம் 13ம் தேதி நடத்தப்பட்டது.

இதில், 10 லட்சம் ரூபாய் நிர்ணயித்து தொடங்கிய ஏலம், 33 லட்சம் ரூபாய்க்கு விடப்பட்டது. இதன் மூலம், கோவிலுக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு வரி வசூலிக்க குத்தகைதாரருக்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி, லாரி மற்றும் பேருந்துக்கு 150 ரூபாய், கார், வேன் மற்றும் சுமோவிற்கு 100 ரூபாய், லோடு ஆட்டோவுக்கு 100 ரூபாயும், ஆட்டோவுக்கு 30 ரூபாய், இருசக்கர வாகனங்களுக்கு 10 ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால், சம்பந்தப்பட்ட குத்தகைதாரர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து, ஏல ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படும் என, ஊராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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