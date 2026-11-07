வாகன நிறுத்துமிடம் ரூ. 18.25 லட்சத்திற்கு ஏலம்

UPDATED : நவ 07, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:06 PM
சதுரங்கப்பட்டினம்: சதுரங்கப்பட்டினம் ஊராட்சியில் வாகன நிறுத்துமிட உரிமம், 18.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டது.
சதுரங்கப்பட்டினம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், கல்பாக்கம் அணுசக்தி தொழில் வளாகம் இயங்கி வருகிறது.
அதன் நுழைவாயில் அருகில் உள்ள, ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான பகுதியில் உள்ள, வாகன நிறுத்துமிடத்தில், கல்பாக்கம் ஒப்பந்த நிறுவன தொழிலாளர்களின் இருசக்கர வாகனங்கள், கார், கனரக வாகனங்கள் ஆகியவற்றை நிறுத்த, ஊராட்சி நிர்வாகம், கடந்த 2024 முதல் கட்டணம் வசூலிக்கிறது.
கட்டண வசூல் உரிமத்தை, குத்தகைக்கு தனியாருக்கு அளிக்க, ஆண்டுதோறும் பொதுஏலம் நடத்தப்படும்.
இதற்கான உரிமம், கடந்த 4ம் தேதி முடிந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் வட்டார வளர்ச்சி நிர்வாகத்தினர் மேற்பார்வையில் பொதுஏலம் நடத்தப்பட்டு, 28 பேர் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:
அதிகபட்ச தொகையாக, 18.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது. ஏலம் எடுத்தவருக்கு, வசூல் உரிம ஆணை வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.