குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது சீரமைக்க பயணியர் கோரிக்கை
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது சீரமைக்க பயணியர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 03:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:16 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு பேருந்து நிலையத்தில், பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிலையம் உள்ளது. இங்கிருந்து
காஞ்சிபுரம், தாம்பரம், திருப்போரூர், திருக்கழுக்குன்றம், கல்பாக்கம், மதுராந்தகம், உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த பேருந்து நிலையத்தில் பயணியர் வசதிக்காக, நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டது.
தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இங்கு வந்து செல்லும் நிலையில், கூடுதலாக குடீநீர் தொட்டி அமைக்க பயணியர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து, தனியார் நிறுவனம் மூலம், சமூக பொது பங்களிப்பில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டது. இதை பயணியர் பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழதடைந்து ஒரு மாதங்களாகியும் சீரமை க்கப்படாமல் உளளது. இதனால், பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் பயணியர் குடிநீரின்றி அவதிப்படுகின்றனர்.
நகராட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் தொட்டி சுகாதாரமற்ற முறையில் இருப்பதால், அவற்றை பயன்படுத்த பயணியர் தயங்குகின்றனர்.
எனவே, பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.