ஓட்டுநரை தாக்கிய நபரை நையப்புடைத்த பயணியர்

ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவிலில், மது போதையில் அரசு பேருந்து ஓட்டுநரை தாக்கிய செந்தில், 48, என்ற நபரை பயணியர்
நையப்புடைத்தனர்..
சிங்கபெருமாள் கோவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து மருதேரி வரை செல்லும், 60எம் எண் கொண்ட பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
நேற்று (அக்.,22) இரவு, வழக்கம் போல் சிங்கபெருமாள் கோவில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் இருந்து மருதேரி நோக்கி பேருந்து சென்றது.
அப்போது, பேருந்தில் பயணித்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஒரகடம் பகுதியை சேர்ந்த செந்தில், 43, என்பவர், ஓட்டுநரிடம் ‘செங்கல்பட்டு செல்ல வேண்டும்’ என நடத்துநரிடம் டிக்கெட் கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு, ‘இந்த பேருந்து மருதேரி செல்கிறது’ என நடத்துநர் கூறியுள்ளார்.
மதுபோதையில் இருந்த செந்தில் நடத்துநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின், பேருந்தை சாலையோரம் நிறுத்திய ஓட்டுநர் செந்தில் 48, போதையில் இருந்த நபரை தடுத்து நிறுத்தினார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த நபர் ஓட்டுநர் செந்திலை சரமாரி தாக்கியுள்ளார். பின் பேருந்தில் இருந்த பயணியர் போதையில் இருந்த நபரை, நையப்புடைத்து சிங்கபெருமாள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் மதுபோதையில் இருந்த செந்திலை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.