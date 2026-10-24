சித்தாமூர் சாலை சந்திப்பில் தேங்கும் மழைநீரால் பயணியர் அவதி
சித்தாமூர் சாலை சந்திப்பில் தேங்கும் மழைநீரால் பயணியர் அவதி
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
சித்தாமூர்: சித்தாமூர் சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் தேங்குவதால் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் பகுதியில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், அரசு பள்ளிகள், மற்றும் வேளாண் அலுவலகம் உள்ளிட்டவை செயல்படுகின்றன.
சித்தாமூர் சாலை சந்திப்பில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தை தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான பயணியர் பயன்படுத்துகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், திருக்கழுக்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் இங்கு பயணியரை ஏற்றி இறக்கி செல்கின்றன.
சாலை சந்திப்பு பகுதியில் மழைநீர் தேங்குவதால், பேருந்திற்காக கத்திருக்கும் பயணியர் அவதிப்படுகின்றனர். எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சித்தாமூர் சாலை சந்திப்பில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.