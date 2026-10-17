பேருந்து வசதியின்றி நெடுமரம் பயணியர் அவதி

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ADDED : அக் 16, 2026 10:36 PM
செய்யூர்: நெடுமரம் கிராமத்தில் பேருந்து வசதியின்றி பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த நெடுமரம், கரிக்காமலை, வேட்டக்காரக்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 3,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
நெடுமரம் பகுதியில் பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால், ஷேர் ஆட்டோக்கள் மூலம் கூவத்துார், பவுஞ்சூர் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால், பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவ – மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இயக்கப்பட்ட மினி பேருந்து சேவையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வர கால விரயம் ஏற்படுகிறது.
மேலும், கூவத்துார் வழியாக செய்யூர் பகுதிக்கு இயக்கப்படும் பேருந்துகளை நெடுமரம் பகுதியில் இயக்க கோரி மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, நெடுமரம் பகுதிக்கு புதிதாக பேருந்து சேவை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.