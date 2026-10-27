சேதமடைந்த நிழற்குடையை சீரமைக்க பயணியர் வலியுறுத்தல்
சேதமடைந்த நிழற்குடையை சீரமைக்க பயணியர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 05:44 PM
பவுஞ்சூர்: கண்டிகை பேருந்து நிறுத்தத்தில், சேதமடைந்துள்ள நிழற்குடையை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பவுஞ்சூர் அருகே கூவத்துார் - மதுராந்தகம் நெடுஞ்சாலையில் கண்டிகை பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது. இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தை, வேட்டைக்கார குப்பம், பாண்டுரங்க புரம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டில் இருந்து வரும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள், இவ்வழியாக பயணியரை ஏற்றி இறக்கி செல்கின்றன.
இந்நிலையில், கண்டிகை நிறுத்தத்தில் உள்ள நிழற்குடை பராமரிப்பின்றி, சேதமடைந்துள்ளது.
எப்போதும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் நிழற்குடையை பயன்படுத்த தயங்குகின்றனர்.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த நிழற்குடையை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.