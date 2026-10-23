சிங்கபெருமாள் கோவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க பயணியர் கோரிக்கை
சிங்கபெருமாள் கோவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க பயணியர் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சிங்கபெருமாள் கோவில் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டுமென, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை இல்லாததால், பயணியர் வெயில் மற்றும் மழையில் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
இங்கு இருபுறமும் நிழற்குடை அமைக்க ஊராட்சி பொது நிதி மற்றும் காஞ்சிபுரம் தொகுதி எம்.பி., நிதியிலிருந்து தலா 10.5 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு ஆறு மாதங்களைக் கடந்தும் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை எனப் புகார் எழுந்துள்ளது.
தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தும் இப்பேருந்து நிறுத்தத்தில், முதியவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகளின் சிரமத்தைப் போக்கவும், பயணியரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் நிழற்குடைகளை விரைவில் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.