கூவத்துாரில் இருந்து சென்னைக்கு பஸ் வசதியின்றி பயணியர் தவிப்பு
கூவத்துாரில் இருந்து சென்னைக்கு பஸ் வசதியின்றி பயணியர் தவிப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
கூவத்துார்: கூவத்துாரில் இருந்து சென்னைக்கு நேரடி பேருந்து இல்லாதாதல், போதிய போக்குவரத்து வசதி கிடைக்காமல், பயணியர் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
கல்பாக்கம் அருகில், கூவத்துார், கடலுார், முகையூர், வடபட்டினம், தென்பட்டினம் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
கல்பாக்கம், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், அரசு, தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இப்பகுதி மக்கள், தினமும் பணிக்கு சென்று திரும்புகின்றனர். பவுஞ்சூர் உள்ளிட்ட பகுதி மக்களும், கூவத்துார் சென்று, அங்கிருந்து பல பகுதிகளுக்கு செல்கின்றனர்.
சென்னை – புதுச்சேரி இடையே இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகள், புறப்படும் இடத்தில் இருந்தே, கூட்ட நெரிசலுடன் செல்வதால், இப்பகுதி மக்கள் அவற்றில் எளிதில் செல்ல முடியாமல் பரிதவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, வார விடுமுறையைத் தொடர்ந்து, திங்கள்கிழமையில் சென்னை செல்லும் பேருந்துகளும், விடுமுறை தொடங்கும் முன், வெள்ளிக்கிழமையில் புதுச்சேரி செல்லும் பேருந்துகளும், இப்பகுதியில் நிற்காமலே செல்கின்றன.
பயணியர் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தும், பேருந்தில் செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் அவர்கள், ‘டாடா மேஜிக்’ எனும் சரக்கு வாகனத்தில், கூடுதல் கட்டணத்தில் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.
கூவத்துார் வணிகர் சங்க தலைவர் ராமசந்திரன் கூறியதாவது:
கூவத்துாரில் இருந்தும், சுற்றுப்புற பகுதி மக்கள் இங்கு வந்து செல்லவும், அரசுப் பேருந்துகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கூவத்துாரில் இருந்து செல்ல தனி பேருந்து இல்லை; புதுச்சேரி பேருந்திலும் செல்ல முடியவில்லை.
எனவே, கூவத்துார் பகுதி பயணியர் போக்குவரத்திற்காக, இங்கிருந்து சென்னைக்கு தனி பேருந்து இயக்க வேண்டும். விழுப்புரம் கோட்ட அரசு போக்குவரத்துக்கழக நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும், நடவடிக்கை இல்லை. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.