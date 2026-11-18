பஸ் நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் செல்லும் பேருந்துகளால் பயணியர் அவதி
பஸ் நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் செல்லும் பேருந்துகளால் பயணியர் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:53 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூரில் இருந்து சென்னை நோக்கி செல்லும் பேருந்துகள், காலவாக்கம் நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் செல்வதால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூரில் இருந்து சென்னை, தாம்பரம், கிளாம்பாக்கம் பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் காலவாக்கம் பேருந்து நிறுத்தத்தில், நின்று பயணியரை ஏற்றி இறக்கி செல்கின்றன.
காலவாக்கம், மேட்டுக்குப்பம், செங்காடு, இள்ளலுார் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் இந்த நிறுத்தத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். காலவாக்கம் பேருந்து நிறுத்தத்தில், குளிர்சாதன பேருந்தை தவிர பெரும்பாலான பேருந்துகள் முறையாக நிறுத்தாமல் செல்வதாக பயணியர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
காலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்லும் மாணவியர் மற்றும் பணிக்கு செல்லும் பெண்கள் பேருந்தை மறித்தால், ஓட்டுநர்கள் அலட்சியத்துடன் செல்கின்றனர். இரண்டு மாதங்களாக பெண் பயணியர் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, திருப்போரூர் பேருந்து நிலையத்தில் செயல்படும் நேரகாப்பாளர் அலுவலகத்திலும் புகார் தெரிவித்தும், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, தமிழக அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.