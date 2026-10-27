சூணாம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கழிப்பறை வசதிகளின்றி பயணியர் அவதி
சூணாம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கழிப்பறை வசதிகளின்றி பயணியர் அவதி
ADDED : செப் 26, 2026 05:12 PM
சித்தாமூர், செப். 27–
சூணாம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளின்றி பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த சூணாம்பேடு பஜார் பகுதியில் பேருந்து நிலையம் உள்ளது. இங்கு தினமும் 40க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
மணப்பாக்கம், புதுப்பட்டு, வில்லிப்பாக்கம் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டு, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல இந்த பேருந்து நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இங்கு குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. இதனால், பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பயணியர் மற்றும் குழந்தைகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, சித்தாமூர் ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், சூணாம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் அடிப்படை வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.