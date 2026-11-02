பூட்டி கிடக்கும் கழிப்பறை திறக்க பயணியர் வலியுறுத்தல்
பூட்டி கிடக்கும் கழிப்பறை திறக்க பயணியர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் ரயில் நிலையத்தில், பூட்டி கிடக்கும் கழிப்பறையை பயன்பாட்டிற்கு திறக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் ரயில் நிலையத்தை சித்தாமூர், சூணாம்பேடு, செய்யூர், வேடந்தாங்கல், கத்திரிச்சேரி உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இங்கு விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இருந்து மதுராந்தகம் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்கள் மூலமாக தினமும் சென்னை, செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், கிண்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, ஆயிரக்கணக்கான பயணியர் சென்று வருகின்றனர்.
இந்த ரயில் நிலையத்தில் பயணியர் வசதிக்காக, என்.எல்.சி., இந்தியா நிறுவனம் சார்பில், இருபாலர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நவீன கழிப்பறை கட்டப்பட்டது.
இந்த கழிப்பறை கட்டப்பட்டு, பல ஆண்டுகளாக பூட்டியே கிடக்கிறது.
இதனால், ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் பயணியர், இயற்கை உபாதை கழிக்க வசதியின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, பயணியர் நலன் கருதி, பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள கழிப்பறையை பயன்பாட்டிற்கு திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.