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பெண்ணிடம் அத்துமீறிய நபரை நையபுடைத்த மக்கள்

பெண்ணிடம் அத்துமீறிய நபரை நையபுடைத்த மக்கள்

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:35 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:35 PM ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில்:சிங்கபெருமாள் கோவில் அருகே திருமணமான பெண்ணிடம் அத்துமீறிய நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.

சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல்நிலைய எல்லைக்குட்டப்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் 37 வயது திருமணமான பெண்.

இவர் நேற்று முன்தினம் மதியம் வீட்டில் இருந்த போது, அங்கு அடையாளம் தெரியாத நபர், குடிக்க தண்ணீர் கேட்பது போல்

பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அப்பெண்ணின் கூச்சலிட்டதும் வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் அந்த நபரை நையபுடைத்து கொடுத்து சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் விசாரணையில் பிடிபட்ட நபர் மறைமலை நகர் பகுதியை சேர்ந்த சீனிவாசன், 52.என்பதும் மது போதையில் பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

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